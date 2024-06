CRAZY TOWN: Shifty Shellshock verstorben

Am 24. Juni verstarb CRAZY-TOWN-Sänger Shifty Shellshock im Alter von nur 49 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Die Todesursache soll eine versehentliche Überdosis gewesen sein, so berichtet zumindest sein Management.

Anfang der 200er hatte die Band Nu-Metal-Crossover-Band mit 'Butterfly' einen weltweiten Mega-Hit. Der Sänger wurde mit dem schnellen Ruhm scheinbar nie wirklich fertig und nahm nach mehreren Aufenthalten in Entzugskliniken auch an TV-Formaten wie "Celebrity Rehab" und "Sober House" teil. Er hinterlässt unter anderem drei Kinder.

RIP, Shifty.