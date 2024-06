Neue Informationen zum SUMMER BREEZE 2024: Müll, Merchandise, Awareness, Ticketbörse

Noch sind es über sechs Wochen, bis das SBOA 2024 losgeht. Natürlich warten wir alle sehnsüchtig auf die Running Order, aber in der Zwischenzeit passieren ja auch ein paar Dinge, deswegen hier ein paar gesammelte News:

Awareness Team: Bei einer Veranstaltung dieser Größe kann es immer Situationen geben, in denen sich jemand nicht wohl fühlt oder es kann auch tatsächliche Grenzüberschreitungen geben. In diesem Jahr wird das SBOA erstmals mit dem Verein ACT AWARE zusammenarbeiten, um das Festival noch sicherer und angenehmer für alle zu machen. Es gab bereits Schulungen und Workshops, aber es werden auch noch Helfer für das Awareness-Team gesucht, bevorzugt natürlich mit Erfahrungen in diesem Bereich. Du willst mitmachen? Bewirb dich hier: Crewtool.

Weniger Müll, oder "Less Trash - more Thrash": Letztes Jahr konnte der Müll auf dem SBOA um 30 Tonnen reduziert werden. In diesem Jahr soll es noch besser laufen, in Kooperation mit EMP werden 40000 "Thrasher Bags" mit Mülltüten von der Lebenshilfe Ansbach ausgegeben werden. Hier gibt es dazu mehr Informationen:

Merchandise: Ab jetzt kann das beliebte Merchandise, das im Süden der Republik fast als neue Jigend-Tracht gilt, vorbestellt werden. Ich würde das empfehlen, es ist nicht alles lange verfügbar. Bestellen kann man hier.

Ticketkauf: Vorsicht beim Kauf von Tickets aus zweiter Hand! Gültige und ungültige Tickets sind nicht zu unterscheiden, deswegen kauft eure Tickets nur in der offiziellen SBOA-Börse. Alles Andere macht ihr auf eigene Gefahr!