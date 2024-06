TOM MORELLO mit erster Vorab-Single

Der ehemalige RAGE AGAINST THE MACHINE-Gitarrist Tom Morello hat heute einen ersten Vorab-Song seines bald erscheinenden Soloalbum veröffentlicht. Dieser hört auf den Namen 'Soldier In The Army Of Love'. Es handelt sich hierbei um eine Zusammenarbeit mit seinem Teenager-Sohn Roman, der den Song auch mit ihm zusammen geschrieben hat.

