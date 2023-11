Neuigkeiten von ELDRITCH

Am 17. November 2023 erscheint via Scarlet Records das neue Album "Innervoid" von ELDRITCH. Inzwischen gibr es sowohl die Trackliste, als auch die Videos zu 'Elegy Of Lust' und 'Black Bedlam'.



"Innervoid" Trackliste:



01 Innervoid (intro)

02 Handful Of Sand (Right Or Wrong)

03 Born On Cold Ash

04 Elegy Of Lust

05 To The End

06 Wings Of Emptiness

07 From The Scars

08 Lost Days Of Winter

09 Black Bedlam

10 Forgotten Disciple



Black Bedlam







https://www.youtube.com/watch?v=MnIjfBcW050



Elegy Of Lust







https://www.youtube.com/watch?v=YoIgx2MSdmE



Quelle: Angelo/Scarlet Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: eldritch innervoid black bedlam elegy of lust