CARNIFEX geht 2024 auf Tour

Für das Frühjahr 2024 hat CARNIFEX die "Necromanteum EU/UK-Tour" angekündigt. Mit dabei sind ABORTED, REVOCATION und VEXED.



Necromanteum EU/UK-Tour 2024:



16.03.24 DE - Köln / Essigfabrik

17.03.24 DE - Berlin / SO36

19.03.24 SE - Stockholm / Slaktkyrkan

20.03.24 SE - Gothenburg / Brewhouse

21.03.24 DK - Copenhagen / Amager Bio

22.03.24 NL - Hengelo / Metropool GZ

23.03.24 UK - London / Electric Brixton

24.03.24 UK - Manchester / Club Academy

25.03.24 UK - Bristol / SWX

27.03.24 FR - Paris / Le Machine Du Rouge

28.03.24 BE - Sint-Niklaas / Casino

29.03.24 CH - Pratteln / Z7

30.03.24 DE - Karlsruhe / Substage

31.03.24 DE - München / Technikum

01.04.24 IT - Milan / Legend

02.04.24 AT - Wien / Arena

03.04.24 CZ - Prag / Palac Akropolis

04.04.24 PL - Wrocław / Zaklęte Rewiry

05.04.24 DE - Leipzig / Hellraiser

06.04.24 DE - Hamburg / Markthalle

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: carnifex necromanteum tour 2024 aborted revocation vexed