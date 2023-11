HITTEN zeigt neues Video

Am 24. November 2023 erscheint via High Roller Records das neue HITTEN-Album "While Passion Lasts". Heute gibt es den Titeltrack als Video.



HITTEN kommentiert:

"Es ist nicht nur ein Song, es ist ein kompletter Soundtrack für deine Partynächte, um im Fitnessstudio härter zuzuschlagen, oder sogar für die Momente, in denen du ein Schulterklopfen brauchst. 'While Passion Lasts' ist unsere Art zu sagen, dass wir für immer hier sein werden; unser Motor ist die Leidenschaft, und so lange das Feuer in unseren Herzen brennt, werden wir hier sein und Musik für euch machen."



While Passion Lasts







https://www.youtube.com/watch?v=HxTXKvShXf

