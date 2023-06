Neuigkeiten von BARONESS

Am 15. September 2023 erscheint über Abraxan Hymns das sechstes Album "Stone" von BARONESSE. Mit 'Last Word' hat die US-Metalband die erste Single aus ihrem neuen Werk veröffentlicht.



Auch Coverartwork und Trackliste haben wir bereits für euch.



"Stone" Trackliste:



01-Embers

01-Last Word

01-Beneath The Rose

01-Choir

01-The Dirge

01-Anodyne

01-Shine

01-Magnolia

01-Under The Wheel

01-Bloom



Last Word







https://www.youtube.com/watch?v=T7vROjNY9Gk

