BEFORE THE DAWN mit einem

Die Finnische Melodic-Death-Metal-Band BEFORE THE DAWN hat ein weiteres Video aus ihrem kommenden Album "Stormbringers" veröffentlicht, das am 30. Juni 2023 über Napalm Record erscheint. Dabei handelt es sich diesmal um ein "Singthrough by Paavo Laapotti" des Tracks 'Destroyer'.



Destroyer (Singthrough by Paavo Laapotti)







https://www.youtube.com/watch?v=IqpENdN6RCo

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: before the dawn stormbringers destroyer singthrough