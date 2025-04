Neuigkeiten von BALMOG

Am 23. Mai 2025 erscheint via War Anthem Records das neue Album "Laio" von BALMOG. "Laio" bedeutet Klage auf Galizisch - ein Titel, der die Intention hinter dem fünften Studioalbum von BALMOG perfekt definiert.



"Laio" wurde in den Moontower Studios (DESTROYER 666, TEITANBLOOD, GRAVEYARD) von Javier Félez aufgenommen und gemischt und in den Orgone Studios (HEXVESSEL, ULVER, PARADISE LOST) von Jaime Gómez Arellano gemastert. Das Artwork, Cover und Layout wurde von Frontmann Balc gestaltet.



"Laio" Trackliste:



1. Falling

2. Mud To Gold

3. Tongue In Pieces

4. Like God Who Knows

5. Ortus Umbra

6. Mashalam

7. The Silence Of The Trumpets

8. Getsemaní

Quelle: Sure Shot Worx