Neuigkeiten von APOCALYPTICA

Eicca, Perttu, Paavo und Mikko haben euch folgendes mitzuteilen:



"Hallo zusammen, wir sende euch allen herzliche Grüße aus LA! Wir arbeiten im Studio eifrig an neuer Musik, die im Jahr 2024 erscheinen soll. Da wir euch nicht so lange warten lassen wollen, haben wir beschlossen, unsere Kirchentour direkt zu euch nach Hause zu bringen! Heute haben wir den ersten Song, 'Ruska', von unserem kommenden Live-Album "Live in Helsinki St. John's Church" veröffentlicht. Das gesamte Album wird am 17. November auf allen Download- und Streaming-Plattformen sowie auf Vinyl und CD veröffentlicht."



Hier die Trackliste von "Live in Helsinki St. John's Church":



01-Intro To The Mind

02-Deathzone

03-Sacra

04-Kaamos

05-Call My Name

06-Ruska

07-On the Rooftop With Quasimodo

08-Perttu Solo

09-Bittersweet

10-Rise

11-In Memoriam / Stroke

12-Mikko's Psalm 555/382

13-Scream for the Silent

14-Čohkka / Cortege

15-Dead Man's Eyes

16-Worlds Collide

17-Coma

18-Farewell

19-Nothing Else Matters

20-Conquest of Paradise



Ruska (Live in Helsinki - St. John’s Church, 2021)







https://www.youtube.com/watch?v=vm22qMFBwkQ

Quelle: Odyssey Music Network Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: apocalyptica live in helsinki st johns church ruska