SCHATTENMANN und die Ewigkeit

Am 30. Juni 2023 erschien via AFM Records das SCHATTENMANN-Album "Día de Muertos". Mit 'Ewigkeit' gibt es eine neue Auskopplung daraus.



Außerdem gibt es Tourdaten für die "Día de Muertos Tour 2024":



01.02.2024 Frankfurt Das Bett

02.02.2024 Berlin Columbia Theater

03.02.2024 Hannover Musikzentrum

04.02.2024 Hamburg Knust

08.02.2024 Dresden Tante Ju

09.02.2024 Leipzig Hellraiser

11.02.2024 Oberhausen Kulttempel

21.03.2024 München Backstage

22.03.2024 Wien (AT) Chelsea

23.03.2024 Stuttgart Im Wizemann

24.03.2024 Nürnberg Hirsch



Ewigkeit







https://www.youtube.com/watch?v=nq0FpQ4hfQY

Quelle: AFM Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: schattenmann da de muertos ewigkeit tourdaten 2024