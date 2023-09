Mit ASTRALVORTEX gibt es frischen, international besetzten, Power Metal auf die Ohren

Bei ASTRALVORTEX haben sich fünf Herren aus drei Ländern zusammengefunden und sich aufgemacht, uns neuen, frischen Power Metal nahezubringen.

Dazu kredenzen uns der Argentinier Emiliano Pérez (Gitarre), die beiden Finnen Felipe Muñoz (Keyboard, FROSTTIDE; Live Keyboards bei FINNTROLL) und Joonas Nislin (Drums, FROSTTIDE, SKILTRON), sowie der Kanadier Samuel Emond (Bass) und der ebenfalls aus Argentinien stammende Lobo Heimdall (Vocals, SOUTHERN SKIES) auch schon direkt einen anhörenswerten Appetithappen: 'The End Is Near'.



Nachdem ich mir diesen Erstlingstrack angehört habe, will ich doch nicht hoffen, dass dies das schon Ende von ASTRALVORTEX ist. Im Gegenteil, es klingt nach einem sehr guten Anfang! Man darf gespannt sein, was von dieser jungen Band noch zu erwarten ist.



The End Is Near







https://www.youtube.com/watch?v=hPRR_wZKv_s