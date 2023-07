Neuigkeiten von ANGRA

Das zehnte Studioalbum von ANGRA trägt den Titel "Cycles Of Pain" und wird am 03. November 2023 via Atomic Fire Records erscheinen.



Das i-Tüpfelchen auf dem Werk bilden zahlreiche Gastbeiträge, u.a. von Sängerin Amanda Somerville ('Tears Of Blood'), den brasilianischen Bekanntheiten Lenine ('Vida Seca') und Vanessa Moreno ('Tide Of Changes - Part II' und 'Here In The Now') sowie Juliana D'Agostini am Klavier ('Tears Of Blood').



Inzwischen hat die Band auch die Trackliste von "Cycles Of Pain" bekanntgegeben:



01. Cyclus Doloris

02. Ride Into The Storm

03. Dead Man On Display

04. Tide Of Changes - Part I

05. Tide Of Changes - Part II

06. Vida Seca

07. Gods Of The World

08. Cycles Of Pain

09. Faithless Sanctuary

10. Here In The Now

11. Generation Warriors

12. Tears Of Blood

