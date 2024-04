Neuigkeiten vom GRASPOP METAL MEETING 2024

Noch knapp zwei Monate, dann wird Dessel gerockt. In Vorbereitung darauf kann man sich schon einmal mit ein paar Neuerungen mental vertraut machen, mit denen die Organisatoren das Festival abrunden, von neuen Angeboten auf dem Campingplatz bis hin zu einer eigenen Währung.

Damit wollen wir auch anfangen, denn bezahlt wird in diesem Jahr mit sogenannten Skullies. Das GMM ist cashless, man erwirbt Skullies, die jeweils 3,50 Euro wert sind. Bis zum 12. Juni erhält man zu jeweils 20 Skullies ein kostenloses Skully zusätzlich. Also, du hast dein Ticket schon? Dann hol dir hier die Skullies, indem du bei Weezpay einen Account anlegst und dir die 5% Rabatt sicherst.

Außerdem kann man jetzt auf dem "Boneyard" genannten Campingareal in einem Supermarkt einkaufen, dessen Eingang an der Europalaan ist. Wer nicht schleppen will, kann sich 24 Dosen kaltes Jupiler-Bier für 40 Euro bestellen. Und man kann sogar Campingausrüstung kaufen!

Falls jemand Wertsachen wegschließen möchte und dafür ein Schließfach benötigt, so ist auch das kein Problem und sollte es jemanden dringend nach einem Haarschnitt oder Piercing verlangen, so kann Dido's Den gegenüber dem Eingang zu dem "Boneyard" abhelfen.

Wer jetzt Lust bekommen hat, nach Dessel in Belgien zu fahren, sollte rasch in den Ticketshop surfen und sein Vier-Tages-Ticket kaufen!