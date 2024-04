DISILLUSION: Neuauflage und Tourstart

Mit zur deutschen Progressive-Metal-Spitze gehören von je her Leipzigs DISILLUSION. Diese werden am 26.04.2024 ihr von der Kritik hochgelobtes Album "Back To Times Of Splendor" in einer 20th Anniversary Re-issue Edition über Metal Blade Records wiederveröffentlichen. Zudem startet an diesem Tag die aktuelle Tour des Quintetts. DISILLUSION "Back To Times Of Splendor - 20th Anniversary" - Tourdates 2024: 26.04. 24 Hamburg - HeadCrash 27.04. 24 Leipzig - Werk 2 03.05. 24 München - Backstage 04.05. 24 Wien (AT) - Viper Room 05.05. 24 Prag (CZ) - Klubovna 06.05. 24 Nürnberg - Hirsch 07.05. 24 Basel (CH) - Rockfact 08.05. 24 Stuttgart - Club Zentral 09.05. 24 Rüsselsheim - Das Rind 10.05. 24 Köln - Yard Club 11.05. 24 Berlin - Frannz Club

