Neues von den BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE

Die BLOODSUCKING ZOMBIES FROM OUTER SPACE, kurz BZfOS, arbeiten zwar an einem neuen Album, haben aber trotzdem eine neue Single unters Volk gebracht.



Gemeinsam mit Axel Kurth, Frontmann der deutschen Punklegende WIZO, veröffentlicht die österreichische Horrorpunk-Institution ihre neue Single 'Horrorfans Against Racism' – ein unmissverständliches Statement gegen Hass, Ausgrenzung und rechte Ideologien.



Die Live-Premiere findet beim "Ruhrpott Rodeo 2025" in Hünxe statt, Deutschlands größtem Punk-Festival. Nach dem "Ruhrpott Rodeo" sind noch weitere Festivals und Shows über das Jahr geplant:



06.07.25 Hünxe, Ruhrpott Rodeo

19.07.25 Rohrsheim, Rock im Garten

02.10.25 Stuttgart, Wizemann

03.10.25 Frankfurt, Nachtleben

09.10.25 Hannover, Faust

10.10.25 Leipzig, Hellraiser

31.10.25 Hämeelinna (FI), Tawastia Stomp

07.11.25 Trier, Mergener Hof

08.11.25 Töging, Silo 1

21.12.25 Wien (A), Arena, 14th Unholy X-Mess Jamboree

11.10.25 Graz (A), ernte Punk Fest

24.10.25 München, Backstage



Horrorfans Against Racism, feat. Axel Kurth (WIZO)







https://www.youtube.com/watch?v=nU43NojMeek

