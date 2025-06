KNORKATOR möchte, dass du aufstehst

Mit "Weltherrschaft für alle" erscheint am 12. September 2025 über Tubareckorz/Edel das neue KNORKATOR-Album. Mit 'Steh auf' veröffentlicht "Deutschlands meiste Band der Welt einen weiteren Vorgeschmack aus ihrem neuen Album.



Die Band über den Song:

"Den Song 'Steh auf' im Vorfeld zu beschreiben, ist eine knifflige Aufgabe. Man will ja nicht zu viel verraten. Aber sagen wir so: Auf den ersten Blick geht es um Freundschaft. Auf den zweiten Blick ist es ein schonungslos ehrliches Statement zum Älterwerden."



Steh auf







https://www.youtube.com/watch?v=Vy0gbkPujq4

