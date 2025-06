JINJER mit besonderem Video

Die Ukrainer JINJER haben ein neues Musikvideo zu 'Hedonist' veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem zuletzt via Napalm Records veröffentlichten Studioalbum Duél. Das Besondere an 'Hedonist' ist, dass der Song von Frontfrau Tatiana Shmayluk in einer "One Take Vocal Performance" aufgenommen wurde.



Hedonist (Tatiana Shmayluk - One Take Vocal Performance)







https://www.youtube.com/watch?v=mMbGePzfDVo

