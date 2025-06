JINJER 2026 auf Europa-Tour

JINJER wird 2026 im Rahmen ihrer Europa "Duél-Headline-Tour" auch einige Shows in Deutschland spielen.



JINJER - EUROPA "DUÉL-HEADLINE-TOUR" 2026:



23.01.26 DE - Köln / Palladium

24.01.26 NL - Tilburg / O13

25.01.26 BE - Brüssel / AB Brussels

27.01.26 UK - Glasgow / SWG3

28.01.26 IE - Dublin / Olympia

29.01.26 UK - Manchester / O2 Ritz

30.01.26 UK - Birmingham / O2 Birmingham Institute

31.01.26 UK - London / O2 Kentish Town Forum

02.02.26 FR - Paris / L'Olympia

03.02.26 FR - Lyon / Transbordeur

04.02.26 FR - Toulouse / Bikini

06.02.26 PT - Lissabon / LAV – NEU!

07.02.26 ES - Madrid / Wagon

08.02.26 ES - Bilbao / Santana 27

10.02.26 IT - Trezzo sull'Adda / Live Club – NEU!

11.02.26 CH - Zürich / X-tra

12.02.26 DE - Stuttgart / LKA

13.02.26 DE - Wiesbaden / Schlachthof

14.02.26 DE - München / Tonhalle

16.02.26 HU - Budapest / Barba Negra

17.02.26 AT - Wien / Gasometer

19.02.26 CZ - Prag / Sasazu

20.02.26 DE - Leipzig / Felsenkeller

21.02.26 DE - Berlin / Astra

22.02.26 PL - Warschau / Progresja

24.02.26 FI - Helsinki / Kulttuuritalo

25.02.26 FI - Tampere / Tavara Asema

27.02.26 SE - Stockholm / Fållan

28.02.26 NO - Oslo / Sentrum Scene

01.03.26 DK - Kopenhagen / Amager Bio

02.03.26 DE - Hamburg / Grosse Freiheit 36

