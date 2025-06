SKYTRIBE veröffentlicht neue Single

Mit 'Legacy Of Life' legt die female-fronted Epic-Metal-Band SKYTRIBE nach und beweist nach 'Kingdom Of The Sky' (2024) erneut, dass sie bereit für größere Bühnen ist. Die neue Single vereint wieder frische Riffs, orchestrale Elemente und den kraftvollen Gesang von Frontfrau Lyra Storm.





Lyra zum neuen Track:

"Dieser Song steht für Neuanfang und Stärke – musikalisch wie persönlich"

Quelle: SKYTRIBE Spotify Redakteur: Norman Wernicke Tags: legacy of life skytribe