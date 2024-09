Neues OPETH-Album verschiebt sich

Die schwedische Prog und Death Metal-Band OPETH gab heute bekannt, dass ihr kommendes Studioalbum "The Last Will And Testament" erst am 22. November 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) / Moderbolaget wird erscheinen können. Grund für die Verschiebung sind unerwartete Verzögerungen im Herstellungsprozess.

Frontmann Mikael Åkerfeldt erläutert: "Wir sind bestrebt, das bestmögliche Produkt auf den Markt zu bringen, und um dies zu gewährleisten, benötigen wir noch etwas mehr Zeit, damit das Endresultat auch unserem Standard entspricht. Wir können verstehen, dass manche von euch enttäuscht über die Verzögerung sind, doch wir wissen eure Geduld und eure ununterbrochene Unterstützung wirklich sehr zu schätzen. Wir können es selbst kaum erwarten, euch allen unsere neue Musik zu präsentieren und wir sind uns sicher, dass sich das Warten auszahlen wird."