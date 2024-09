THE GATES OF SLUMBER umarmt die Lüge

Die amerikanischen Doomster THE GATES OF SLUMBER melden sich mit einer neuen Single mit dem Titel 'Embrace The Lie' zurück. Das kommende sechste und selbstbetitelte Album erscheint dann am 29. November über Svart Records. Es ist das erste Lebenszeichen in Form eines Langspielers seit 2011.

Embrace The Lie

https://www.youtube.com/watch?v=LrMBHB00ol8