Lecker essen mit IN EXTREMO

Die "Wolkenschieber" (so heißt das aktuelle Album von IN EXTREMO) haben sich zur Bewerbung ihres Albums etwas Besonderes ausgedacht. Aber das soll euch die Band selbst erklären:

Um die Veröffentlichung unseres neuen Album "Wolkenschieber" gebührend zu feiern und anzufeuern, wollten wir auf jeden Fall was an den Start bringen, das so weit wie möglich von den üblichen Standardaktionen entfernt ist, die sonst zu diesen Anlässen gerne laufen. Da kam uns unser alter Freund Axel Schmitt in den Sinn, Bäckermeister, Brot-Sommelier, Schlagzeuger und in allererster Linie ein feiner Mensch! "Ist für seine innovative Herangehensweise an das traditionelle Handwerk bekannt" war in einem Beitrag über ihn zu lesen und das, liebe Freundinnen und Freunde, kam uns doch sehr bekannt vor... Wir haben Axel vor ein paar Jahren kennengelernt und seitdem immer wieder Happenings gemeinsam durchgezogen, zuletzt vor kurzem auf dem Wacken. Axel Schmitt stammt aus Franken und führt die traditionsreiche Bäckerei Schmitt in Frankenwinheim, die seit mehreren Generationen in Familienbesitz ist, gegen viele anfängliche Widerstände heute sehr erfolgreich fort. Dafür hat er eine mögliche Musikerlaufbahn an den Nagel gehängt. Er ist fanatischer Musik (und IN EXTREMO)-Fan und ebenso leidenschaftlicher Koch.

Herausgekommen ist eine dreiteilige Serie, deren erste Episode bereits online ist. Natürlich geht es nicht nur ums Essen bei den Gesprächen. Einziger Nachteil dieser Aktion: Jetzt habe ich Hunger und möchte am liebsten das Zupfbrot mit Kräutern und Tomate sofort probieren. Mit so etwas kriegt man mich immer. Seht selbst:

