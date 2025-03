Neues Lebenszeichen von VAN MORRISON

VAN MORRISON veröffentlicht am 13. Juni sein neues Album "Remembering Now" via Virgin Music (Universal).

Es enthält die ersten neuen Songs aus seiner Feder seit 2022 und folgt auf die Cover-Alben "Moving On Skiffle" und "Accentuate The Positive". Die erste Singleauskopplung hört auf den Namen 'Down To Joy' und kann hier angehört werden:

Down To Joy

https://www.youtube.com/watch?v=Z_mUSDhrYLs