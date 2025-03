HELL OVER HAMMABURG 2026: erste Bands bestätigt & Vorverkauf gestartet

Nach dem Festival ist bekanntlich vor dem Festival...

Hallo allerseits,

anbei erste Infos zum 12. HELL OVER HAMMABURG:

am 6. & 7. März 2026, Hamburg - Markthalle

Vorverkauf & erste Bands bestätigt!





ATLANTEAN KODEX (D)

Seit über 20 Jahren ist die bayerische Institution aktiv, ausnahmslos jede ihrer Veröffentlichungen – egal ob EPs, Splits, Demos, Livemitschnitte oder reguläre Longplayer – gelten als tonnenschwerer Kult und somit als unverzichtbar, und die wenigen ausgewählten Live-Termine geraten stets zu einem Jahrestreffen ihres großen Die-Hard-Followings. Es war klar, dass diese Ausnahmeband im Zuge ihres nächsten Studioalbums das HOH headlinen MUSS…

https://atlanteankodex.bandcamp.com/album/the-course-of-empire https://www.facebook.com/p/Atlantean-Kodex-100051705603070/

CHRISTIAN MISTRESS (USA)

Ein Traum wird wahr! Seit mindestens fünf Jahren baggern und graben wir an dieser wunderbaren Band herum, stets hagelte es Absagen. Bis jetzt: Nachdem das Quartett von der amerikanischen Westküste nach zehnjähriger Pause mit „Children Of The Earth“ ein fantastisches Comeback-Album vorgelegt hat, wird es im kommenden Jahr endlich wieder über den großen Teich kommen. Mit seiner packenden Mischung aus Heavy Metal, Heavy Rock und Hardrock, kompositorisch stets in magischer Ohrwurmqualität mit jeder Menge Siebziger-Scorpions- und Thin Lizzy-Anleihen, werden Frontfrau Christine Davis und ihre drei Mitstreiter zu den absoluten Bühnen-Highlights des Jahres zählen. Riesengroße Vorfreude!

https://christianmistress.bandcamp.com/album/children-of-the-earth

SLINGBLADE (S)

Mit ihrem Debütalbum “The Unpredicted Deeds Of Molly Black betraten die Schweden im Jahr 2011 die Bildfläche. 2013 spielte die Band ihre erste Show in Deutschland, und zwar beim allerersten Hell Over Hammaburg! In der Folge wuchs das Album zu einer echten Kultscheibe – aber SLINGBLADE verschwanden plötzlich so schnell, wie sie aufgetaucht waren. 2024 kehrte die Band zurück, ihre Show bei uns war ein einziger Triumphzug – und die Schweden haben wieder Blut geleckt! Ein neues Album ist endlich in der Mache und dürfte bis zur Rückkehr in die Markthalle fertiggestellt sein. Die Stockholmer riffen sich durch die schönsten Momente der NWOBHM und erinnern ein ums andere Mal an Judas Priest, Saxon, Ozzy und Maiden. Manchmal scheinen noch etwas Accept durch, im nächsten Moment fühlt man sich an alte Großtaten der Scorpions erinnert, plötzlich hört man Krokus heraus – und über allem thront der klare, kraftvolle und markante Gesang von Frontfrau Kristina Karlsson, die stimmlich ein Early-Warlock-Flair verströmt!

www.facebook.com/p/Slingblade-100063475099323

ARGUS (USA)

Bereits zweimal – und zwar in den Jahren 2016 und 2020 – räumten ARGUS in Ham(ma)burg ab, im Jahr 2021 erreichte uns die traurige Nachricht über die Auflösung der Band. Nun also das Comeback, und die von Ausnahmesänger Brian „Butch“ Balich angeführte Combo wird bei uns das 15-jährige Jubiläum des legendären zweiten Albums “Boldly Stride The Doomed” live zelebrieren. ARGUS stehen für ein hymnisches Miteinander aus klassischem Heavy Metal, Epic Metal und Doom Metal.

www.facebook.com/argusmetal

HYSTERESE (D)

Sowohl für uns als auch für zahlreiche Besucher des 24er HOH waren sie DIE Live-Attraktion schlechthin: HYSTERESE, die brillanten Charakterköpfe aus Tübingen, die durchweg hypnotische Kompositionen irgendwo zwischen Garage-Punk, Hardcore, düsteren Postpunk und Metal zelebrieren. Live sind sie eine absolute Wucht, Nackenschmerzen obligatorisch, diesmal allerdings auf der Hauptbühne! Und, wenn alles glattgeht, endlich mit neuem Album im Gepäck!

https://hysterese.bandcamp.com/album/hysterese-4

SUN WORSHIP (D)

„Upon The Hills Of Divination“, das vierte Studioalbum des Berliner Duos, ist ein echter Keulenkuss und taucht zu Recht in etlichen 24er Jahresbestenlisten auf. Auch live funktioniert der rasende Black Metal der mittlerweile als Duo agierenden (und marodierenden) Combo fabelhaft! Übrigens: Bei diesem Black Metal wird vor allem das Wort “Metal” fett geschrieben…

https://sunworship.bandcamp.com/album/upon-the-hills-of-divination https://www.facebook.com/sunworshipband/?locale=de_

DE TEMPLAR (S)

Dieser blutjunge Vierer ist Schwedens derzeit größter Geheimtipp. Mythic Heavy Metal from Stockholm! Das Label Jawbreaker Records meint: “From Steve Harris worshipping bass lines to electric shredding, the furious and unpolished passion of Templar is definitely going to win you.” – und kündigt das Debütalbum für Anfang des kommenden Jahres an. Also, lasst euch begeistern!

https://jawbreakerrecords.bandcamp.com/album/treacherous-beast https://www.facebook.com/templarsweden

WEITERE BANDS FOLGEN IN KÜRZE!





Hier gibt’s Tickets:





Van Records:

https://van-records.com/Hell-Over-Hammaburg-Festival-2026-Ticket

Eventim:

https://www.eventim.de/event/hell-over-hammaburg-vol-xii-markthalle-hamburg-19919752/

sowie in den Hamburger Shops Plattenkiste und Remedy Records.

Der VVK bei High Roller Records, Cudgel u.a. startet in Kürze.