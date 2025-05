Neues Album von NEMUS ANIMA im Anmarsch

Das finnische Soloprojekt von Topi Karhunen, NEMUS ANIMA, ist wieder zurück und wird am 06.06.2025 ein neues Album veröffentlichen. "Rivers Flow Red" ist der dritte Langspieler nach "Hatred Embodiment" und "The God Of Forest".







"Rivers Flow Red" Trackliste





01-The Gate To My World

02-Toxic Blood

03-Pandemic Of Dying Brain Cells

04-Watch Me Sink

05-Thread That Burns

06-Karma

07-Medal On A Casket

08-Rivers Flow Red (Outro)

Quelle: NEMUS ANIMA Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: nemus anima rivers flow red