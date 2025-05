Neues Live-Album von JETHRO TULL

JETHRO TULL-Liebhaber aufgepasst. earMUSIC hat einen weiteren Musik-Schatz ausgegraben und veröffentlicht am 13. Juni 2025 erstmals das JETHRO TULL-Konzert "Live From Baloise Session" auf Vinyl und CD!

Das Werk beinhaltet einen Live-Mitschnitt von dem Indoor Festival in Basel vom 15.11.2008.

Trackliste "Live From Baloise Session":





CD/LP 1:

1. My Sunday Feeling

2. Living In The Past

3. Serenade To A Cuckoo

4. So Much Trouble

5. Nursie

6. Rocks On The Road

7. A New Day Yesterday

8. Too Old To Rock And Roll, Too Young To Die

9. Bouree

CD/LP 2:

1. Nothing Is Easy

2. Dharma For One

3. Heavy Horses

4. Thick As A Brick

5. Aqualung

6. Locomotive Breath