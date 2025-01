Neues Album von IQ im März

Das letzte musikalische Lebenszeichen der britischen Prog Rock-Institution IQ liegt mit dem letzten Album "Resistance" auch schon wieder sechs Jahre zurück. Zeit also wieder für neuen Stoff. Und der kommt am 28.03. in Form der neuen Platte "Dominion".

Hier vorab schon mal die Album-Tracklist:





1. The Unknown Door

2. One Of Us

3. No Dominion

4. Far From Here

5. Never Land