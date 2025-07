Neuer Vorab-Song von DRAGONSCLAW

Das dritte Album "Moving Target" der australischen Power Metaller DRAGONSCLAW steht in den Startlöchern und erscheint am 22. August via High Roller Records. Reinhören in die Platte könnt ihr bereits jetzt anhand des Vorab-Tracks 'Don't Break The Silence Again'.

https://www.youtube.com/watch?v=NGV4LPoQWvA