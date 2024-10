Neuer Stoff von OLD FOREST

Die britischen Black Metaller OLD FOREST haben einen ersten Song aus ihrem kommenden neuen Album "Graveside" veröffentlicht, das am 6. Dezember 2024 über Soulseller Records auf CD, LP und in digitalen Versionen erscheinen soll.

Hier geht es zum Lyric-Video des Eröffnungstracks 'Curse Of Wampyr':

Curse Of Wampyr

https://www.youtube.com/watch?v=bZX-xraneR0&feature=youtu.be