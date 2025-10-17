Neuer Song von THERMALITY

Die schwedischen Melodic Death-Hoffnungsträger THERMALITY sind mit einer neuen Single und einem neuen Video zurück.

Der Song 'Breaking Point' ist die dritte Auskopplung aus ihrem mit Spannung erwarteten Album "Concept 42", welches am 28.11.2025 via Black Lodge Records erscheint.

Breaking Point

https://www.youtube.com/watch?v=GpJTM52yZdI