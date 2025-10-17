MASTER'S HAMMER: Neuer Vorab-Track

Die tschechischen Meister des Seltsamen und Bizarren sind zurück!

Die zweite Single 'Andel Slizu' aus dem kommenden neuen Album "Maldorör Disco" von MASTER'S HAMMER könnt ihr euch hier anhören. Die neunte Platte erscheint am 26.11.2025 via Darkness Shall Rise Productions.

Andel Slizu

https://www.youtube.com/watch?v=MyUsl8q4Qgk

