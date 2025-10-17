MASTER'S HAMMER: Neuer Vorab-Track
17.10.2025 | 08:07
Die tschechischen Meister des Seltsamen und Bizarren sind zurück!
Die zweite Single 'Andel Slizu' aus dem kommenden neuen Album "Maldorör Disco" von MASTER'S HAMMER könnt ihr euch hier anhören. Die neunte Platte erscheint am 26.11.2025 via Darkness Shall Rise Productions.
Andel Slizu
https://www.youtube.com/watch?v=MyUsl8q4Qgk
- Quelle:
- Darkness Shall Rise Productions
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- masters hammer andel slizu maldorör disco darkness shall rise productions
