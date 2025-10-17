HAMMER KING feiert 10 Jahre

Am 19. Dezember 2025 veröffentlicht HAMMER KING via Reaper Entertainment eine ganz besondere Doppel-Edition. Zum 10. Jahrestag ihres Debütalbums "Kingdom Of The Hammer King" erscheint das Album als frisch aufbereitete Neuauflage.



Doch das ist nur die Hälfte der königlichen Feierlichkeiten. Mit "Hammer King X  Alive In '25" veröffentlicht HAMMER KING ihr allererstes Live-Album! Aufgenommen im Sommer 2025, darunter Auftritte auf dem Summer Breeze, dem Bongert Open Air, dem Formosa Bierfest sowie ihrem traditionellen Sommer-Homecoming im 7er Club Mannheim.



Die Band selbst kommentiert:

"Die Zeit rast! Während der Arbeit am Re-Release haben wir viel Zeit mit unserem Debut verbracht und nach all den Jahren, in denen wir viele der Songs nicht gehört hatten, fühlt es sich noch immer genau so frisch an, wie damals, als wir die Reise des Hammer Kings aus purem Spaß und Naivität begonnen haben!"



Die Band fügt hinzu:

"Das Beste jedoch zum Schluss: Der Re-Release von "Kingdom Of The Hammer King" kommt zusammen mit unserem ersten Live-Album. Es schließt sich der Kreis, denn das allererste Album erscheint als Doppeldecker mit den ersten Aufnahmen unseres frischen Line-Ups von 2025. Und ja, es erscheint auch auf Vinyl! Legt es unter den Weihnachtsbaum und "Make Christmas Royal Again!".



"Kingdom Of The Hammer King" Trackliste:



01. Kingdom Of The Hammer King

02. I Am The King

03. Aderlass; The Blood Of Sacrifice

04. Chancellor Of Glory

05. I Am The Hammer King

06. Blood Angels

07. Visions Of A Healed World

08. Figure In The Black

09. We Are The Hammer

10. Glory To The Hammer King

11. Leather Indians (Of Steel)



"Hammer King X  Alive In '25" Trackliste:



01. Overture

02. King For A Day

03. Make Metal Royal Again

04. Kingdom Of Hammers And Kings

05. Pariah Is My Name

06. Awaken The Thunder

07. Last Hellriders

08. König und Kaiser

09. Hammerschlag

10. I Am The Hammer King

11. Kingdom Of The Hammer King

12. The Last Kingdom (Outro)

