HAMMER KING feiert 10 Jahre "Kingdom Of The Hammer King"
Kommentieren
Am 19. Dezember 2025 veröffentlicht HAMMER KING via Reaper Entertainment eine ganz besondere Doppel-Edition. Zum 10. Jahrestag ihres Debütalbums "Kingdom Of The Hammer King" erscheint das Album als frisch aufbereitete Neuauflage.
Doch das ist nur die Hälfte der königlichen Feierlichkeiten. Mit "Hammer King X Alive In '25" veröffentlicht HAMMER KING ihr allererstes Live-Album! Aufgenommen im Sommer 2025, darunter Auftritte auf dem Summer Breeze, dem Bongert Open Air, dem Formosa Bierfest sowie ihrem traditionellen Sommer-Homecoming im 7er Club Mannheim.
Die Band selbst kommentiert:
"Die Zeit rast! Während der Arbeit am Re-Release haben wir viel Zeit mit unserem Debut verbracht und nach all den Jahren, in denen wir viele der Songs nicht gehört hatten, fühlt es sich noch immer genau so frisch an, wie damals, als wir die Reise des Hammer Kings aus purem Spaß und Naivität begonnen haben!"
Die Band fügt hinzu:
"Das Beste jedoch zum Schluss: Der Re-Release von "Kingdom Of The Hammer King" kommt zusammen mit unserem ersten Live-Album. Es schließt sich der Kreis, denn das allererste Album erscheint als Doppeldecker mit den ersten Aufnahmen unseres frischen Line-Ups von 2025. Und ja, es erscheint auch auf Vinyl! Legt es unter den Weihnachtsbaum und "Make Christmas Royal Again!".
"Kingdom Of The Hammer King" Trackliste:
01. Kingdom Of The Hammer King
02. I Am The King
03. Aderlass; The Blood Of Sacrifice
04. Chancellor Of Glory
05. I Am The Hammer King
06. Blood Angels
07. Visions Of A Healed World
08. Figure In The Black
09. We Are The Hammer
10. Glory To The Hammer King
11. Leather Indians (Of Steel)
"Hammer King X Alive In '25" Trackliste:
01. Overture
02. King For A Day
03. Make Metal Royal Again
04. Kingdom Of Hammers And Kings
05. Pariah Is My Name
06. Awaken The Thunder
07. Last Hellriders
08. König und Kaiser
09. Hammerschlag
10. I Am The Hammer King
11. Kingdom Of The Hammer King
12. The Last Kingdom (Outro)
- Quelle:
- Reaper Entertainment
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- hammer king kingdom of the hammer king rerelease hammer king x alive in 2025
0 Kommentare