A TRIBUTE TO THE REAPER - erste Auskopplungen

Von Reaper Entertainments Projekt "A Tribute To The Reaper" - eine gemeinsame Hommage an eine der einflussreichsten Bands der modernen Metal-Geschichte: CHILDREN OF BODOM, gibt es bereits einige Auskopplungen: 'Needled 24/7', 'Angels Don't Kill' und 'Homeland' .



"A Tribute To The Reaper" Trackliste:



ELVENKING  'Children Of Decadence'

PARASITE INC.  'Homeland' (IneartheD-Cover)

BLOODORN  'Needled 24/7'

HORIZON IGNITED Ignited  'Sixpounder'

GLADENFOLD  'Towards Dead End'

FINAL STRIKE  'Bodom After Midnight'

KAMBRIUM  'Angels Don't Kill'

MILKING THE GOATMACHINE  'Hate Me!'

SUOTANA  'Hatebreeder'



BLOODORN - Needled 24/7 (CHILDREN OF BODOM)







https://www.youtube.com/watch?v=hbK5t1qZ_So



KAMBRIUM - Angels Don't Kill (CHILDREN OF BODOM)







https://www.youtube.com/watch?v=fTv98QJnfaY



PARASITE INC.  Homeland (Inearthed / CHILDREN OF BODOM)







https://www.youtube.com/watch?v=AXQzLUWa4X4

