A TRIBUTE TO THE REAPER - erste Auskopplungen
Von Reaper Entertainments Projekt "A Tribute To The Reaper" - eine gemeinsame Hommage an eine der einflussreichsten Bands der modernen Metal-Geschichte: CHILDREN OF BODOM, gibt es bereits einige Auskopplungen: 'Needled 24/7', 'Angels Don't Kill' und 'Homeland' .
"A Tribute To The Reaper" Trackliste:
ELVENKING 'Children Of Decadence'
PARASITE INC. 'Homeland' (IneartheD-Cover)
BLOODORN 'Needled 24/7'
HORIZON IGNITED Ignited 'Sixpounder'
GLADENFOLD 'Towards Dead End'
FINAL STRIKE 'Bodom After Midnight'
KAMBRIUM 'Angels Don't Kill'
MILKING THE GOATMACHINE 'Hate Me!'
SUOTANA 'Hatebreeder'
BLOODORN - Needled 24/7 (CHILDREN OF BODOM)
https://www.youtube.com/watch?v=hbK5t1qZ_So
KAMBRIUM - Angels Don't Kill (CHILDREN OF BODOM)
https://www.youtube.com/watch?v=fTv98QJnfaY
PARASITE INC. Homeland (Inearthed / CHILDREN OF BODOM)
https://www.youtube.com/watch?v=AXQzLUWa4X4
