JOE BONAMASSA geht 2026 wieder auf Tour
Kommentieren
Für 2026 kündigt JOE BONAMASSA eine neue Europa-Konzertreise an, die am 22.04.26 in Hamburg startet. Auf dem Programm stehen Highlights aus seinem umfangreichen Repertoire inklusive Songs aus seinem aktuellen Top 5 Album "Breakthrough". Das Motto der Konzertreise lautet "Every Show Is A New Experience!"
JOE BONAMASSA LIVE IN CONCERT 2026 - "Every Show Is A New Experience!"
22.04.2026 (DE) Hamburg Barclays Arena
24.04.2026 (NL) Rotterdamm - Rotterdam RTM Stage
25.04.2026 (FR) Paris - La Seine Musical
27.04.2026 (LU) Esch-sur-Alzette - Rockhal
29.04.2026 (DE) Mannheim SAP Arena
01.05.2026 (DE) Chemnitz StadtHalle
02.05.2026 (DE) Nürnberg PSD Bank Nürnberg ARENA
03.05.2026 (CH) Zürich - Hallenstadion Zürich
06.05.2026 (UK) London - Royal Albert Hall
07.05.2026 (UK) London - Royal Albert Hall
21.10.2026 (FI) Helsinki - Veikkaus Arena
23.10.2026 (SE) Stockholm - Stockholm Avicii Arena
24.10.2026 (NO) Oslo - Oslo Spektrum
25.10.2026 (SE) Göteborg - Göteborg Partille Arena
27.10.2026 (DK) Kopenhagen - K.B. Hallen Kobenhavn
29.10.2026 (DE) Rostock Stadthalle
30.10.2026 (DE) Berlin Uber Arena
31.10.2026 (DE) Dortmund Westfalenhalle
04.11.2026 (IT) Mailand - Unipol Forum
06.11.2026 (FR) Toulouse - Zenith Toulouse Metropole
06.11.2026 (ES) Barcelona - Sant Jordi Club
08.11.2026 (ES) Madrid - Madrid Palacio Vistalegre
- Quelle:
- Mark Dehler, Netinfect
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- joe bonamassa europa tour 2026 every show is a new experience
0 Kommentare