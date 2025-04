Neuer Song von SLEEP TOKEN

Auf dem Weg zum kommenden Album "Even In Arcadia" an, welches am 9. Mai erscheinen soll, gibt es jetzt mit 'Caramel' den nächsten Vorgeschmack darauf von SLEEP TOKEN. Hierbei werden v.a. die teilweise toxischen parasozialen Beziehungen thematisiert, die manche Fans zu der Band pflegen.

SLEEP TOKEN - 'Caramel'

https://www.youtube.com/watch?v=4iSvoQNfrrk