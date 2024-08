Neuer Song und Tour von BLUSH ALWAYS

Neues von der Leipziger Indie Rock-Sängerin Katja Seiffert - unter BLUSH ALWAYS präsentiert sie nun ihre neue Single 'Just Keep Swimming'. Das dazugehörige Album "An Ode To?" erscheint am 6. September, zudem kündigte die Musikerin für Anfang 2025 eine Tour an.

Album Release Shows:



06.09.2024 Hamburg, Molotow

07.09.2024 Leipzig, Neues Schauspiel

Album-Tour 2025:

20.01.2025 Würzburg, Cairo

21.01.2025 Mainz, Schon Schön

22.01.2025 Köln, Artheater

23.01.2025 Karlsruhe, Kohi

24.01.2025 Nürnberg, Club Stereo

25.01.2025 München, Milla

04.02.2025 Kiel, Hansa48

06.02.2025 Bremen, Tower

07.02.2025 Münster, Gleis 22

08.02.2025 Berlin, Neue Zukunft

Foto: Marina Monaco