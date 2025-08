Neuer Demo-Track von ATONEMENT

Und hier noch was für Nostalgiker und Freunde der gepflegten Kassette. Die schwedischen Black Thrasher ATONEMENT veröffentlichen zwei Jahre nach ihrem Debütalbum "Sadistic Invaders" am 17. Oktober via Dying Victims Productions nun ein 3 Track-Demo mit dem Titel "Ripping Death". Mit 'Cursed Spell's Way' hat die Band nun einen ersten Track vorgelegt.

Die MC Edition enthält darüber hinaus noch einen Sticker, Button sowie einenn Download Code.

Cursed Spell's Way

https://www.youtube.com/watch?v=uTZgXv77m0Q