Neuer Clip der MARBLE GHOSTS

Seit heute ist ein Clip zu 'Eat The Rich' der MARBLE GHOSTS aus Kanada online. Das Stück gehört zur EP "The Greatest Divide", die am 5. April herauskommen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=pfka0QU68ug

