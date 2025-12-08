Neue Single von WARHAMMER

Die griechische Black/Death Metal-Band WARHAMMER kehrt mit ihrer neuen Single 'Tailspin' zurück, dem zweiten Vorab-Track ihres kommenden Konzeptalbums, das 2026 erscheinen soll.

Wild, chaotisch und bewusst gnadenlos zeigt sich die Band mit 'Tailspin' von ihrer bisher gewalttätigsten und hemmungslosesten Seite, treibt ihren Sound noch weiter in den Abgrund und schärft dabei jeden einzelnen Schlag.

Tailspin

https://www.youtube.com/watch?v=gccXBVgCuCE