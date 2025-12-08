MOLLY HATCHET auf Tour!

Übermorgen, am 10.12.2025 kommt MOLLY HATCHET endlich wieder nach Deutschland. Es handelt sich hier um die Nachholkonzerte der aus "unvorhergesehenen Umständen" verlegten Frühjahrstour.



Wer damals schon Tickets hatte, kann mit diesen natürlich teilnehmen. Und wer noch keine Tickets hat: Nutzt die Chance, eine tolle Liveband zu sehen! Als Support fungiert MOONDAY6.

Hier die Daten:



10.12.25 (DE) München, Backstage

11.12.25 (DE) Bensheim, Musiktheater REX

12.12.25 (DE) Burglengenfeld, VAZ

13.12.25 (DE) Obermarchtal, Kreuz Obermarchtal

15.12.25 (DE) Augsburg, Spectrum

16.12.25 (DE) Essen, Turock

17.12.25 (DE) Aschaffenburg, Colos-Saal

18.12.25 (CH) Rubigen (Bern), Mühle Hunzigen