MOLLY HATCHET auf Tour!
Kommentieren
Übermorgen, am 10.12.2025 kommt MOLLY HATCHET endlich wieder nach Deutschland. Es handelt sich hier um die Nachholkonzerte der aus "unvorhergesehenen Umständen" verlegten Frühjahrstour.
Wer damals schon Tickets hatte, kann mit diesen natürlich teilnehmen. Und wer noch keine Tickets hat: Nutzt die Chance, eine tolle Liveband zu sehen! Als Support fungiert MOONDAY6.
Hier die Daten:
10.12.25 (DE) München, Backstage
11.12.25 (DE) Bensheim, Musiktheater REX
12.12.25 (DE) Burglengenfeld, VAZ
13.12.25 (DE) Obermarchtal, Kreuz Obermarchtal
15.12.25 (DE) Augsburg, Spectrum
16.12.25 (DE) Essen, Turock
17.12.25 (DE) Aschaffenburg, Colos-Saal
18.12.25 (CH) Rubigen (Bern), Mühle Hunzigen
- Quelle:
- Band
- Redakteur:
- Thomas Becker
- Tags:
- molly hatchet mondeay6 tour 2025 deutschland schweiz
0 Kommentare