Der Wille zur Einhaltung bei CASKET
Die deutschen Death Metal-Veteranen CASKET haben einen weiteren Song aus ihrem kommenden fünften Album mit dem Titel "In The Long Run We Are All Dead" veröffentlicht, das am 23. Januar 2026 über Neckbreaker Records auf CD und LP erscheinen soll.
Ein Videoclip zum Eröffnungstrack des Albums mit dem Titel 'The Will To Comply' ist hier verfügbar:
The Will To Comply
"In The Long Run We Are All Dead" Album Tracklist:
01. The Will To Comply
02. Highest Thrones
03. Mirrors
04. Seeds Of Desolation
05. Hammer, Knife, Spade
06. Skull Bunker
07. Necrowaves
08. Mainstream Mutilation
09. Fundamental Rot
10. Strangulation Culture
11. Graveyard Stomper
Line-up:
Schorsch Guitars / Vokills
Susi Bass
Marinko Drums
