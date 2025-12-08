Höllischer Untergang im Hause VENTHIAX
Das schwedische Speed-/Thrash Metal-Trio VENTHIAX bringt am 27. Februar über Dying Victims Productions sein erstes Mini-Album "Rites Of Ra" heraus. Bei uns habt ihr außerdem die Möglichkeit, den Visualizer zum Track 'Infernal Demise' zu sehen.
Infernal Demise
https://www.youtube.com/watch?v=NCVugaWMxo4
- Quelle:
- Dying Victims Productions
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- venthiax infernal demise rites of ra dying victims productions
