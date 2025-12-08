CLAWFINGER  Neues Album und Tour für 2026 angekündigt!

Es gibt großartige Neuigkeiten für alle Fans von CLAWFINGER. Die Rap-Metaller werden ihr neues Album mit dem Titel "Before We All Die" am 20. Februar 2026 veröffentlichen, dem ersten seit fast zwei Jahrzehnten!

Und etwas später im Jahr kommen sie dann auch auf Tour, hier die Termine:

22 Okt München, Germany  Backstage Werk

23 Okt Wien, Austria  Arena

24 Okt Praha, Czech Republic  Palac Akropolis

26 Okt Köln, Germany  Die Kantine

27 Okt Utrecht, Netherlands  Tivoli Vredenburg

28 Okt Sint-niklaas, Belgium  De Casino

30 Okt Paris, France  Elysee Montmartre

31 Okt Pratteln, Switzerland  Z7

02 Nov Nürnberg, Germany  Hirsch

03 Nov Hamburg, Germany  Übel & Gefährlich

05 Nov Copenhagen, Denmark  Amager Bio

06 Nov Berlin, Germany  Kesselhaus

07 Nov Münster, Germany  Skaters Palace



Der Vorverkauf hat bereits begonnen.