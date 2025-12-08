CLAWFINGER Neues Album und Tour für 2026 angekündigt!
Es gibt großartige Neuigkeiten für alle Fans von CLAWFINGER. Die Rap-Metaller werden ihr neues Album mit dem Titel "Before We All Die" am 20. Februar 2026 veröffentlichen, dem ersten seit fast zwei Jahrzehnten!
Und etwas später im Jahr kommen sie dann auch auf Tour, hier die Termine:
22 Okt München, Germany Backstage Werk
23 Okt Wien, Austria Arena
24 Okt Praha, Czech Republic Palac Akropolis
26 Okt Köln, Germany Die Kantine
27 Okt Utrecht, Netherlands Tivoli Vredenburg
28 Okt Sint-niklaas, Belgium De Casino
30 Okt Paris, France Elysee Montmartre
31 Okt Pratteln, Switzerland Z7
02 Nov Nürnberg, Germany Hirsch
03 Nov Hamburg, Germany Übel & Gefährlich
05 Nov Copenhagen, Denmark Amager Bio
06 Nov Berlin, Germany Kesselhaus
07 Nov Münster, Germany Skaters Palace
Der Vorverkauf hat bereits begonnen.
