Neue Single von ORTHODOX

Das neue Album "A Door Left Open" steht in den Startlöchern und um die Wartezeit bis zum Releasetermin etwas angenehmer zu gestalten, hat ORTHODOX nun eine Single veröffentlicht. Mit 'Sacred Place' gibt es den nächste Appetizer, des für den 06.06.2025 angekündigten Langspielers, welcher via Century Media herausgebracht wird.





"A Door Left Open" Trackliste:





01-Can You Save Me?

02-Body Chalk

03-Dread Weight

04-Blend In With The Weak (feat. Matt McDougal)

05-Godless Grace

06-Keep Your Blessings

07-Sacred Place

08-Step Inside

09-One Less Body (feat. Brann Dailor)

10-Searching For A Pulse

11-Commit To Consequence (feat. Andrew Neufeld)

12-Will You Hate Me?





Sacred Place (OFFICIAL VIDEO)





https://www.youtube.com/watch?v=TAMISEC6FkQ