CRYPTA kommt im Sommer nach Deutschland

Kurz bevor es auf gemeinsame Tour mit ABORTED geht (wir berichteten hier), kündigen die Brasilianerinnen von CRYPTA bereits die nächsten Shows in Deutschland an.

Im August geht es für CRYPTA für ein paar Termine im Rahmen der In The Other Side Tour in unsere Gefilde, die genauen Termine findet ihr hier:

07.08.25 PL - Warsaw / Hydrozagadka

09.08.25 CZ - Jaromer / Brutal Assault

10.08.25 DE - Karlsruhe / Stadtmitte

12.08.25 DE - Aschaffenburg / Colos-Saal

13.08.25 BE - Kortrijk / DVG Club

14.08.25 DE - Cologne / Gebäude 9

15.08.25 DE - Erfurt / From Hell

16.08.25 DE - Sulingen / Reload Festival

Tickets für die Tour gibt es hier.