WALTARI: höher

Die Finnen von WALTARI haben mit 'Higher' einen neuen Song ihres kommenden Albums am Start.

"Nations' Neurosis" erscheint am 16. Mai über Metalville und hat folgende Songs zu bieten:

01. Nature Rules

02. Open The Gate

03. Do You Accept

04. Breakfast In Eiffel Tower

05. Diversity

06. Murder Plot

07. Sun

08. Kill For Sport

09. Flowin'

10. Major Mistake

11. Step Back

12. Higher

13. EST

14. 7th Heaven

15. Last Chance

https://www.youtube.com/watch?v=yuE5Bl0uiQE