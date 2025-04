Neues Video von EPICA

Heute ist der Releasetermin vom neuen Album "Aspiral", welches via Nuclear Blast Records veröffentlicht wird. Die Symphonic-Metaller von EPICA haben nun bei YouTube ein neues Video in der Warteschleife. 'Fight To Survive' wird am 11.04.205 16:00 MEZ freigeschaltet.





"Aspiral" Trackliste:



01-Cross The Divide

02-Arcana

03-Darkness Dies In Light - A New Age Dawns Part VII

04-Obsidian Heart

05-Fight To Survive - The Overview Effect

06-Metanoia - A New Age Dawns Part VIII

07-T.I.M.E.

08-Apparition

09-Eye Of The Storm

10-The Grand Saga of Existence - A New Age Dawns Part IX

11-Aspiral







Fight To Survive (OFFICIAL MUSIC VIDEO)



https://www.youtube.com/watch?v=hccXTr_AJSc

