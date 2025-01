Neue Single von LOVE IS NOISE

LOVE IS NOISE hat die Single 'Sunshine' aus dem bevorstehenden Album "To live in a different way" veröffentlicht. Das Debütalbum der Briten wird via Century Media Records am 14.02.2025 released werden.

Derzeit kann die Scheibe bei verschiedenen Plattformen vorbestellt werden.

Die Band um Gründungsmitglied Cameron Humphrey (Ex-Lotus Eater) hat zur neuen Single sowohl ein Video bei Youtube online gestellt als auch den neuen Track bei Spotify hochgeladen.

Cameron Humphrey zu 'Sunshine' :

„Sunshine wurde über meine Suche nach Glück geschrieben und wie die Natur dabei helfen kann."

„Als ich den fertigen Mix dieses Songs hörte, bekam ich eine Gänsehaut. Wir hatten das Vergnügen, ein echtes Cello auf Sunshine zu haben, was den Song wirklich zum Leben erweckt hat. Ich würde es lieben, eines Tages ein ganzes Orchester auf einem LIN-Song zu haben."

"To live in a different way"

1 Devotion

2 Soft Glow

3 take.one.minute

4 Jawbreaker

5 Evelyn

6 It hurts to know you’re there

7 To live in a different way

8 Sunshine

9 Anemoia

10 Mist

11 Acending

LOVE IS NOISE - Sunshine (OFFICIAL VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=-XItNDrBy4E