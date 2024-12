Neue Single von EX DEO

EX DEO hat für den 10.01.2025 eine neue EP "Year of the Four Emperors" angeklündigt, welche via Reigning Phoenix Music veröffentlicht wird. Die erste Auskopplung 'Vespasian' daraus ist jetzt bei allen gängigen Streaminganbietern (z.B. Spotify) als auch bei Youtube verfügbar. Mit "Year of the Four Emperors" knüpfen die Symphonic-Death-Metaller an ihr letztes Album "The Thirteen Years of Nero" 2021 an.

"Year of the Four Emperors"

1 Galba

2 Otho

3 Vitellius

4 Vespasian